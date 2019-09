WAC-Party in Gladbach: "Heut' schläft keiner!"

Der WAC macht die Nacht zum Tag Bild: imago sportfotodienst

Der absolute Europa-League-Wahnsinn! Der WAC demütigte Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:0 - ein absolut verdienter Sieg! Die Wolfsberger waren nach der historischen Sensation euphorisch, wir haben die besten Stimmen für euch! Hinweis: Die Nacht wird wohl flüssig!

Gerhard Struber, Erfolgstrainer: "Ich bin schon sehr glücklich. Wenn man hier auswärts in Deutschland 4:0 gewinnt und wie die Jungs die Taktik so umsetzen, das macht mich einfach unglaublich stolz. Das Drehbuch ist von Beginn weg für uns gelaufen. Unser Mannschaftsgeist hat uns einfach getragen. Es wird sicher gefeiert, ich setze ihnen sicher keine Limits."



Michael Liendl, Regisseur: "Ich habe keine Worte! Das was wir heute veranstaltet haben, das hat extrem Spaß gemacht. Wir haben ein perfektes Spiel gemacht. Wir wussten: Cooles Stadion, cooler Gegner - aber wir wollten noch cooler sein. Wir können jeden schlagen, wir haben einfach Qualität. Es darf gerne so weitergehen, wir haben ein Ausrufezeichen in Europa gesetzt."



Mario Leitgeb, Doppelpack-Held:"Es war mein erstes Europacup-Match und wenn dann 4:0 auf der Anzeige steht, das ist unglaublich. Ich habe gewusst, dass wir Fußball spielen können. Wie wir mit Herz und Hirn das Spiel bestimmt haben, das ist genial. Ein Doppelpack, dass ich das noch erleben darf, das ist einfach nur schön! Die Nacht wird heute sicher länger."



Michael Sollbauer, Abwehrchef und Kapitän: "Es war eine unglaubliche Leistung, wir waren unglaublich effizient vorne und haben hinten alles reingehaut. Wir haben versucht das Spiel in der ganzen Hektik so klein wie möglich zu halten. Jetzt geben wir in der Kabine Gas! Das muss gefeiert werden!"



Marcel Ritzmaier, Torschütze zum 3:0: "Es war eine unglaubliche Teamleistung, wir hatten großen Respekt, aber wussten auch, dass wir sehr viel Selbstvertrauen getankt haben.