Wackelt Tour de France? Rad-Bosse verraten Plan

Fällt auch die Tour de France dem Coronavirus zum Opfer? Der Start der traditionellen Frankreich-Radrundfahrt wackelt immer mehr. Die Organisatoren versuchen, das Rennen zu retten.

Der Tour-Auftakt sollte eigentlich am 27. Juni in Nizza stattfinden. Da aber auch die Rad-Profis wegen der Corona-Krise derzeit keine Rennen bestreiten, kann dieser Termin aber wohl kaum eingehalten werden.Dennoch soll die Frankreich-Rundfahrt unbedingt durchgezogen werden. Darauf hat sich der Weltverband UCI mit den Teams verständigt.UCI-Vizepräsident Renato Di Rocco verrät nun die möglichen Szenarien. Die Saison könnte am 1. Juli, 15. Juli oder 1. August gestartet werden. Dann haben die Rad-Asse 30 Tage Zeit für die Vorbereitung im Rahmen von kleineren Rennen. Die Tour soll dann im Laufe des Augusts beginnen.Ziel des Planes ist es, nicht nur die Tour-Austragung zu ermöglichen, sondern auch noch den Giro d'Italia, die Vuelta und Eintages-Klassiker wie Paris-Roubaix durchzuführen. Am WM-Auftakt am 20. September in der Schweiz wird nicht gerüttelt. Auch eine Tour ohne Zuschauer soll nötigenfalls möglich sein.