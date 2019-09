Wahlsieger Kurz und seine ÖVP überragen alle

Die Nationalratswahl 2019 ist geschlagen. Wenig überraschend liegt die ÖVP mit Altkanzler Sebastian Kurz mit deutlichem Vorsprung auf dem ersten Platz.

Weder das Zerbrechen der Regierungskoalition, noch der Misstrauensantrag oder die vereinzelten Wahlkampfpannen konnten den Türkisen und ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz etwas anhaben. Die alte und neue stärkste Partei heißt ÖVP.Mit –Wirklich überraschend kommt der Wahlsieg nicht. Bereits die Umfragen im Vorfeld sahen die ÖVP einhellig mit deutlichem Vorsprung. Im Kursalon Hübner, wo die türkise Wahlparty steigt, wird dementsprechend lautstark gejubelt. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer freute sich nach den ersten Hochrechnungen über "den größten Vorsprung, den je eine Partei in der Zweiten Republik hatte".Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird demnach Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Dieser hat einiges an Auswahl bei den möglichen Koalitionspartnern.Rein rechnerisch könnte sich vielleicht sogar eine Premiere von Türkis-Grün auf Bundesebene ausgehen. Zwar trennen die ÖVP und die Grünen vor allem in Sachen Öko- und Klimapolitik Welten, eine erstmalige Regierungsbeteiligung auf Bundesebene dürfte für die wiederauferstandenen Grünen dennoch sehr verlockend sein.Sollte es sich mit den Grünen rechnerische nicht ausgehen wäre eine "Dirndl-Koalition" aus ÖVP, Grünen und Neos eine weitere Möglichkeit. Es wäre die erste Dreier-Koalition.Das Verhältnis zur SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner ist zerrüttet – nicht zuletzt auch auf persönlicher Ebene, wie im Wahlkampf mehrmals deutlich sichtbar wurde.Auch FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat auf die Frage nach einer Neuauflage von Türkis-Blau bereits abgewunken. Das schlechte Ergebnis sei "eindeutig kein Regierungsauftrag".