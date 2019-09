Warum Leipzig gegen Bayern zu Erotik-Duell wird

Julian Nagelsmann gegen Niko Kovac Bild: imago sportfotodienst

RB Leipzig gegen Bayern München – In der vierten Runde kommt es zum Spitzenspiel der deutschen Bundesliga. Und zu einem mehr als kuriosen Erotik-Duell.

Denn User eines Erotik-Portals haben vor der Saison den erotischsten Bundesliga-Trainer gewählt. Das Ergebnis: Bayern-Coach Niko Kovac setzte sich knapp vor Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann durch.



Der 32-Jährige nahm das mit Humor. "In dem Gebiet kann er mich gerne besiegen. Das Spiel würde ich aber ganz gerne gewinnen", schmunzelte der Trainer-Shootingstar, der den Kampf aber noch nicht aufgegeben hat. "Aber ich gehe vor dem Spiel noch einmal zum Frisör. Vielleicht hilft es ja etwas."



Auf dem Platz geht es am Samstag (18.30 Uhr) um fußballerische Qualitäten. Und da wollen die bisher makellosen Bullen dort weitermachen, wo sie beim 3:1 in Mönchengladbach vor der Länderspielpause aufgehört haben. "Wir wollen versuchen, den Gegner zu beschäftigen. Auch wenn er den Ball hat, wollen wir aggressiv verteidigen."



Nagelsmann baut auf die Offensivstärke rund um "Freigeist" Marcel Sabitzer. "Wir waren sehr effizient in den ersten Spielen. Das brauchen wir auch gegen die Bayern."



Konkurrenz Kovac weiß um die Stärke der Leipziger. "Das wird ein Abnutzungskampf. Alle Spieler haben die Philosophie verinnerlicht. Aber wir sind deutscher Meister und fahren dort hin, weil wir gewinnen möchten." Nicht nur Umfragen, sondern auch Punkte...