Warum trägt dieser Fan ein Rapid- und Austria-Tattoo?

Rapid oder Austria? In Wien ist das eine Glaubensfrage. Auch jetzt in schwierigen Zeiten. Es kann nur einen geben: Entweder – oder!"Heute" fand vor dem 329. Wiener Derby am Sonntag in der Generali Arena (17 Uhr) DEN Derby-Fan schlechthin. Peter Schmutzer gehen Rapid und die Austria unter die Haut. Als Tattoos prangen beide Wiener Großklubs auf seinen Oberarmen – rechts das Rapid-Motiv, links das der Austria."Ich bin nicht verrückt", erzählt der Favoritener im "Heute"-Gespräch. "Ich bin auch keine gespaltene Persönlichkeit."Warum dann beide Tattoos? "Rapid steht für das Pro, das Gute", erklärt er. "Die Austria für das Contra, das Schlechte. Rapid ist Religion. Sie zieht mich magisch an." Das war schon so, als Carsten Jancker Turban-Tore im Europacup köpfelte und fand den emotionalen Höhepunkt im Abschiedsspiel von "Fußball-Gott" Steffen Hofmann. "Das sind meine zwei Gänsehaut-Momente."Auf die Tattoos wird der 44-Jährige oft angesprochen, nicht nur in seinem Job als Wiesen-Wart und Security vom Laaerbergbad. "Die meisten Leute nehmen es mit Humor, viele schießen ein Foto davon – wie zuletzt die Young Fanatics."Auf eines legt der glühende Grün-Weiße ("Rapid geht es derzeit nicht gut, aber der Austria noch schlechter") wert: "Das Rapid-Tattoo hatte ich zuerst." Gestochen im Schlangen-Look. "Die Kobra steht für Macht, Stärke, Tod und Glück." Bei der Austria wurde es später ein Phönix. "Der steht für die Wiedergeburt."Im Stadion ist der Rapidler selten, auch am Sonntag nicht. "Ich weiß, dass viele im Block West das Austria-Tattoo nicht akzeptieren würden." Er wird am Fernseher mitfiebern. "Das Rapid-Logo streichle ich", verrät er sein Ritual. Wie würde er beim 1:0 für die "Veilchen" reagieren? „Das Austria-Logo bespucken. Das muss sein", grinst er. Eine Botschaft an die Fans ist ihm noch wichtig – an Rapidler UND Austrianer: "Rivalität ist gut. Hass und Randale haben nichts verloren."