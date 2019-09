Was BVB-Star Sancho von seinem FIFA 20-Rating hält

Dortmund-Star Jadon Sancho ist der teuerste Fußballer der deutschen Bundesliga. Doch mit seiner Bewertung bei FIFA 20 ist der englische Teamspieler alles andere als glücklich.

100 Millionen Euro beträgt laut transfermarkt.at der Marktwert des erst 19-jährigen Flügelstürmers. Kein Kicker in der deutschen Bundesliga ist teurer.Bei FIFA 20 sieht sich der Engländer allerdings nicht gut bewertet. Sancho hat die Stärke von 84. Vor allem mit seiner Pass-Wertung von 77 ist Sancho unzufrieden. Der Höchstwert im Spiel sind 99 Punkte."77 im Passing?", fragte Sancho auf Twitter enttäuscht. Spieleentwickler EA schrieb postwendend zurück: "Warum passen, wenn du 90 im Dribbling hast."Doch auch das konnte Sancho nicht zufriedenstellen. "Beide Werte könnten 90 sein. Eure Bewertung ist zu hart", so Sancho.Die Werte der etwa 18.000 virtuellen Spieler in 35 Attributen werden von 20 fix angestellten und 6.500 freiwilligen Mitarbeitern bewertet, berichtet die. Dabei geht es viel um Einschätzungen. Denn ein Daten-Dienstleister ist nicht involviert.