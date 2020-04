Wecker um 4:30! Ski-Star trotz Corona auf der Piste

Was treibt denn Ski- und Snowboard-Star Ester Ledecka trotz Corona-Verbot auf der Ski-Piste? Die Tschechin trainiert schon für die neue Saison.

Die 25-Jährige begeht allerdings kein Verbrechen, sondern hält sich brav an alle Richtlinien."Wir halten uns alle an alle Anti-Coronavirus-Regeln und ich muss sagen, dass es ein sehr gutes Training war", sagt auch ihr Trainer Thomas Bank beim Blick.Für ihr Schneetraining muss Ledecka viel investieren. Der Wecker läutet jeden Tag um 4:30 Uhr, ab 6:00 Uhr geht's auf ein 700 Meter langes Schneeband in Nordmähren. Um halb 10 ist alles aich schon wieder vorbei."Ich kriege weder vom Snowboarden noch vom Skifahren genug", sagt die Doppel-Goldene von 2018. Die Tschichin schrieb in Pyeongchang Geschichte, in Südkorea wurde sie im Super-G und im Snowboard-Parallel-RTL Olympiasiegerin.