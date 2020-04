01.04.2020 19:53 Weißrusslands Fans wollen nicht mehr ins Stadion

In ganz Europa werden wegen des Coronavirus keine Sportevents mehr ausgetragen - nur in Weißrussland tut die Staatsführung so, als wäre nichts passiert. Jetzt reicht es sogar die Fans. Sie rufen dazu auf, die Fußballspiele nicht mehr zu besuchen.