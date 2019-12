Weltcup-Chaos! Programm geändert, Rennen wackeln

Der Ski-Weltcup kehrt nach den Nordamerika-Rennen nach Europa zurück. Die Rennen in Val d'Isere stehen unter keinem guten Stern. Das Wetter droht zum Spielverderber zu werden.

Eine Schlechtwetterfront mit starkem Schneefall bereitet der FIS Kopfzerbrechen. Der Ski-Weltverband muss das Programm für die bevorstehenden Weltcup-Rennen der Herren in Val d'Isere, Frankreich, ändern.Der Slalom wird auf Samstag verschoben, der Riesenslalom findet am Sonntag statt. Die Reihenfolge wurde also umgedreht.Hintergrund ist die schlechte Wettervorhersage für Freitag und Samstag. Die Hangbefahrung am Freitag wurde abgesagt. Der Riesenslalom wäre am Samstag nur schwer durchführbar gewesen.Die neuen Beginnzeiten: Der Slalom startet am Samstag um 9:30 Uhr (zweiter Durchgang: 12:30 Uhr), der Riesenslalom am Sonntag um 9:30 Uhr (zweiter Durchgang: 13 Uhr).