Weltrekordler Bolt verrät Geschlecht seines Babys

Weltrekord-Sprinter Usain Bolt wird in wenigen Wochen Vater. Nun verriet er seinen Fans, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird.

Usain Bolt ist nach wie vor der schnellste Mann der Welt – zumindest im 100-Meter-Sprint. 2009 drückte der Jamaikaner die Rekordzeit in Berlin auf 9,58 Sekunden. Er erreichte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 44,72 km/h.Acht olympische Gold-Medaillen hat Bolt erobert, dazu elf WM-Titel. Seinen größten Erfolg feiert der Ex-Leichtathlet aber in wenigen Wochen: Er wird zum ersten Mal Papa."Unser größter Segen, unsere größte Party, unser goldenes Kind. Bald ist es so weit...", schrieb seine Freundin Kasi J. Bennett im Jänner. Nun verriet Bolt das Geschlecht des Ungeborenen. "Ich bin Papa eines Mädchens", verkündete der Sprinter im Ruhestand.Scherzhaft warnt er bereits künftige Interessenten an seiner Tochter: "Legt euch nicht mit mir an!"