Welttrainer Klopp spendet ein Prozent seines Gehalts

Bei der Auszeichnung zum Welttrainer des Jahres 2019 kündigte Jürgen Klopp an, dass er künftig wie Juan Mata bei "Common Goal" mindestens ein Prozent seines Gehalts spenden wird.

Den Anfang machte Juan Mata. Vor zwei Jahren gründete der spanische Weltmeister in Diensten von Manchester United die Initiative "Common Goal", bei der Großverdiener aus dem Fußball sich verpflichten, ein Prozent ihres Gehalts für wohltätige Organisationen zu spenden.Dortmund-Star Mats Hummels, Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann oder Bayern-Youngster Serge Gnabry folgten seinem Beispiel – so wie jetzt auch Liverpools Welttrainer Jürgen Klopp. "Als Team sind wir selbst mit dem Mindestbeitrag von einem Prozent zusammen als Fußballindustrie in der Lage, die Welt zu verändern", erklärte der 52-jährige Deutsche und appellierte: "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für alle, die sich dafür interessieren, nach vorne zu treten und sich zu engagieren."Klopp weiters: "Ich stehe hier stellvertretend für viele Leute, die wir alle auf der schönen Seite des Lebens stehen. Die Vergangenheit war großartig, die Gegenwart ist wirklich sehr schön und die Zukunft wird es hoffentlich auch sein. Aber es gibt Menschen da draußen, die sich nicht in dieser Situation befinden."Klopp verdient bei Liverpool übrigens geschätzte zehn Millionen Euro im Jahr – seine jährliche Spende würde somit 100.000 Euro betragen.