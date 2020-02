Wer bei Chelsea zu spät kommt, zahlt 23.000 Euro

Ein Foto des Chelsea-Strafenkatalog sickert an die Öffentlichkeit durch, die Fans können es kaum fassen. Ab wie vielen Minuten Verspätung wärt ihr pleite?

Die Luxus-Strafen

In der Welt des Fußballs sitzt das Geld locker. In der Premier League sowieso. Durch aberwitzige TV- und Sponsoren-Verträge kassieren Top-Spieler in England sogar Summen um die 300.000 Euro in der Woche.Der Strafenkatalog muss dementsprechend an das Gehaltsniveau angepasst wird. Die Summen, die beim FC Chelsea aus der Portokasse gezahlt werden, veranschaulichen die Dekadenz im Elite-Kick.Wie sehr, zeigt ein Beitrag auf der Plattform "Reddit". Nur Stunden, nachdem dort am Dienstagnachmittag das Papier aus der Londoner Kabine veröffentlicht wurde, gab es schon mehr als 10.000 "Upvotes" und rund 900 Kommentare.Jeder Hobby-Kicker kennt es: Kommt man zum Training zu spät, vergisst man seine Kleidung, wird man zur Kasse gebeten. Was für unsereins meist in Form von Münzen beglichen werden kann, erledigt bei den Chelsea-Profis am besten der Buchhalter.Der geleakte Zettel zeigt den kompletten Katalog, die Strafsumme und am unteren Ende die Unterschrift von Trainer Frank Lampard. Die Echtheit konnte bisher noch nicht verifiziert werden.Kommen Spieler am Matchtag zu spät zum Treffpunkt, müssen sie demnach 2500 Pfund bezahlen. Das gilt auch für eine Verspätung zum Treffpunkt vor dem Training oder bei einem Termin für eine medizinische Betreuung.Wer bei einem Meeting zu spät kommt, zahlt pro Minute (!) 500 Pfund. Verpasst man den Start vom Training, kommen zu der Strafe für die Verspätung zum Treffpunkt weitere 20.000 Pfund dazu. Das sind umgerechnet mehr als 23.000 Euro.Je 5000 Pfund zahlt, wer ohne rechtzeitige Erlaubnis nach einem Spiel privat abreist, oder einen offiziellen Termin wie eine Autogrammstunde schwänzt.1000 Pfund kostet allein schon das Läuten des Handys während einer Besprechung oder beim Team-Essen.