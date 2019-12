Wetter-Chaos! Slalom muss verkürzt stattfinden

Die Herren müssen in Val d'Isere den Reservestart nutzen. Die Schlechtwetterfront zwingt die FIS zur Verkürzung und einer weiteren Verschiebung.

Schlechte Nachrichten aus Frankreich. Das schlechte Wetter hat das Ski-Wochenende in Val d'Isere weiterhin fest im Griff. Nach der Absage der Hangbefahrung und Startnummernauslosung am Freitag wackeln auch die Rennen.Mitte der Woche hatte die FIS den Slalom auf Samstag vorgezogen (9.30 Uhr Start), den Riesenslalom auf Sonntag verschoben.Das Rennen wird vom Reservestart aus durchgeführt, gaben die Veranstalter in den frühen Morgenstunden bekannt. Grund: Starker Wind im oberen Bereich der Strecke.Die Startzeit des ersten Durchgangs wurde von 9:30 Uhr auf 11 Uhr verschoben.Zwischenzeitlich wurde schon überlegt, den Slalom auf den Samstagnachmittag zu verschieben und unter Flutlicht zu fahren.