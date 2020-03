WhatsApp drosselt Datenmenge bei beliebter Funktion

Der Messenger WhatsApp reagiert nun auf die weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise. Auch der Handy-Gigant drosselt jetzt das Datenvolumen.

Gerade jetzt, wo wir Menschen zueinander auf Distanz gehen sollen, werden Messenger-Dienste wie WhatsApp besonderer stark genützt, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.Die rasant steigende Nachfrage stellt die Infrastruktur der weltweit beliebten App vor neue Herausforderungen. Damit es zu keiner Überlastung der Systeme kommt, wollen die Verantwortlichen nun wohl den Datenverkehr etwas einschränken.Wie die Seite "WABetaInfo" meldet, wurde in Indien bereits eine erste Maßnahme ergriffen. User auf dem Subkontinent sollen keine Videos, die länger als 15 Sekunden dauern, mehr als Statusmeldungen versenden können. Bisher konnten Clips bis zu einer halben Minute Länge verwendet werden.Diese Einschränkung der beliebten Funktion könnte bald weltweit Schule machen. Bisher war Indien immer eines der Länder, in dem neue Features testweise zuerst ausgerollt, bevor sie international auf die Handys geschickt wurden. Ob, wann und wie lange die Videos auf 15 Sekunden beschränkt werden, ist noch unklar. Ein Lichtblick: Es soll sich laut "WABetaInfo" um eine temporäre Maßnahme handeln.Zuvor hatten schon TikTok YouTube und Netflix ihr jeweiliges Datenvolumen stark limitiert, um die Netze in Zeiten der Krise nicht zu überlasten.