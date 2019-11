Wichtiger Sieg von Suljovic zum Auftakt der Finals

Mensur Suljovic lieferte einen gelungenen Auftakt zur Generalprobe für die bevorstehende Darts-Weltmeisterschaft.

Wiens Darts-Star Mensur Suljovic gewann am späten Freitagabend seine Erstrundenpartie bei den Players Championship Finals in Minehead.Der 47-Jährige schlug den Belgier Kim Huybrechts nach einem 3:5-Rückstand noch mit 6:5 – ein mentaler Kraftakt!"The Gentle" trifft jetzt in der Runde der letzten 32 auf den Niederländer Danny Noppert. Das Match steigt am Samstag.Bei den Championship Finals handelt es sich um die Generalprobe für die Weltmeisterschaft. Die startet Mitte Dezember im Alexandra Palace in London.