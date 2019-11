Wie Bayern 1999! River Plate erleidet Final-Trauma

River Plate sah im Finale der Copa Libertadores gegen Flamengo bereits wie der sichere Sieger aus. Doch dann überschlugen sich in den letzten Minuten die Ereignisse.

Vor rund 50.000 fanatischen Zusehern in Lima hatte River Plate nach einem Tor von Rafael Borre (14.) im Finale der Copa Libertadores gegen Flamengo bereits eine Hand am Siegerpokal. Doch dann schlug zum Leidwesen der Argentinier die große Stunde von Flamengo-Stürmer Gabriel Barbosa.In der 89. Minute glich "Gabigol" aus. Doch damit nicht genug: In der zweiten Minute der Nachspielzeit schoss er sein Team noch zum 2:1-Sieg. Erinnerungen an die Pleite des FC Bayern München im Finale der Champions League 1999 gegen Manchester United wurden wach, als die Engländer in der Nachspielzeit die Partie mit zwei Treffern noch drehten."Der Pokal wird seinen Platz auf meinem Arm bekommen", versprach der langjährige Bayern-Star und Tattoo-Fan Rafinha, der sich erst im Sommer der Elf aus Rio anschloss. Für Flamengo ist es der zweite Libertadores-Cup-Triumph nach 1981. River Plate gewann in der Vergangenheit den Bewerb bereits viermal, zuletzt im Vorjahr.