Eliud Kipchoge hat es geschafft! Der Kenianer ist im Wiener Prater als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Ein Rekord, den es ohne den Österreicher Franz Stampfl nicht geben würde.

Dafür blicken wir ins Jahr 1954 zurück. Am 6. Mai hatte Roger Bannister eine historische Bestmarke aufgestellt. Auf dem Iffley Road Track der Oxford University lief der Brite, der später zum Sir geadelt wurde, als erster Mensch eine Meile unter vier Minuten.Für die 1,609 Kilometer brauchte Bannister 3:59:04. Ein historisches Ereignis, auf das sich auch Kipchoge vor seinem Marathon-Rekordversuch immer wieder bezog, Banni9ster als sein größtes Vorbild, seine Inspiration bezeichnete. Er wollte genauso Geschichte schreiben, wie es Bannister tat.Eine Meile unter vier Minuten zu laufen, galt als unmöglich. Ärzte befürchteten, dass der menschliche Körper unter der Belastung zusammenbrechen und kollabieren würde.Doch Bannister widerlegte sie alle. Auch dank eines Österreichers. Der Brite wurde vom österreichischen Coach Franz Stampfl betreut. Und der hatte sich einen besonderen Plan zurecht gelegt. Die beiden Teamkollegen Chris Brasher und Chris Chataway sollten für Bannister das Tempo machen – das hatte es bis dahin noch nie gegeben.Der Plan funktionierte. Bannister durchbrach die Vier-Minuten-Schallmauer, Stampfl wurde zur Trainerlegende und erst während der Leichtathletik-WM in Doha in die Hall of Fame des Leichtathletik-Weltverbands aufgenommen. Stampfl war 1995 in Melbourne verstorben. Doch der Mythos der Vier-Minuten-Schallmauer überlebte.Ein Meilenstein, der als Startschuss für eine ganz neue Ära fungierte. Denn plötzlich purzelten die Rekorde. Nur zwei Monate nach Bannister holte sich der Australier John Landy den Rekord in 3:58:00 Minuten. Dies wurde als Roger-Bannister-Effekt beschrieben.Doch Bannister bleibt als Lauf-Pionier in Erinnerung, als der erste Mensch, der eine Meile unter vier Minuten lief. So wie Kipchoge als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden lief.