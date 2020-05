Wiener Radiomoderator spricht offen über Depression

Der Wiener Radiomoderator Florian Skopek litt an Depressionen und Angststörungen. Mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit möchte er nun Mut machen.

"Ich war eine Etage unter dem Keller"

Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Die meisten kennen Florian Skopek noch als Stimme des Wiener Privatradiosenders "Radio Energy". Dort war er mit seiner lustigen, oft schrillen Art lange einer der Publikumslieblinge. Doch 2015 wurde es ruhig um ihn, jetzt gibt Skopek zum ersten Mal Einblicke in sein tiefstes Inneres und sprach über seine Vergangenheit."Heute vor 6 Monaten war der Tag, der mein Leben grundlegend verändern sollte. Ein ehemaliger Kollege hat mich auf niedrigste Art angegriffen und damit eine Panikattacke ausgelöst", schreibt Skopek in seiner Facebook-Story. Der Anfall war sogar so schlimm, dass er notfallmedizisch versorgt werden musste. Die Diagnose: Mittelgradige Depression mit suizidalen Absichten nach einem Burnout, soziale Ängste, Persönlichkeitsstörung. "Ich war nicht nur am Boden, ich war eine Etage unter dem Keller", erzählt der Wiener, der sich seitdem in therapeutischer Behandlung befindet. Der Kampf zurück ins Leben sei zwar noch nicht geschlagen, "aber es wird besser."Mit seinem Gang an die Öffentlichkeit möchte er Betroffene nun ermutigen, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. Etwa 1,7 Millionen Österreicher leiden an Depressionen und/oder an Angststörungen. Die professionelle Hilfe habe ihm dabei geholfen, offen über das Thema sprechen zu können. "Es kostet Überwindung, ja. ... Aber wenn du dich erstmal überwunden hast, wird es besser. Jeden Tag."Immer mehr Stars und Prominente gehen mit ihren psychischen Erkrankungen an die Öffentlichkeit - und brechen damit Tabus. So erzählte Ausnahmetalent Billie Eilish kurz vor den Grammys in einem Interview über Depressionen und Selbstverletzung, Lady Gaga leidet am Posttraumatischen Belastungssyndrom und Entertainer Udo Jürgens litt an Alpträumen, in denen er erschossen wurde.