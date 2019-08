Wienerisch: SPÖ punktet mit Dialekt-Posting

Die Forderungen der SPÖ auf Wienerisch. Das hat sich eine Userin gewünscht, die Sozialdemokraten auf Facebook haben es erfüllt.

"Auf Weanerisch bitte"

Dialog mit Wählern

Von inhaltsleerem und kompliziertem "Politikersprech" ist das neueste Facebook-Posting der SPÖ weit entfernt. Zur allgemeinen Erheiterung hat das Social Media-Team der Partei auf Wienerisch übersetzt, was sie sich unter "gerechten Pensionen" vorstellt. Für die lustige Aktion wird die Partei derzeit sehr gelobt.Eine Userin namens Caroline fragte die SPÖ in einem Kommentar, wieso ihre Mutter, die ihr Leben lang gearbeitet hat, soviel Geld bekommen würde wie ein Flüchtling. Die SPÖ antwortet zunächst hochdeutsch und erklärt, dass sie sich für gerechte Pensionen einsetzt. Den Asylsuchenden die Schuld zu geben, sei der falsche Weg.Das beeindruckt Caroline nur mäßig, sie schreibt etwas provokant: "SPÖ bitte übersetzt es mir in weanerisch danke".Die SPÖ leistete der Forderung dann tatsächlich Folge und antwortete komplett im Dialekt:Die SPÖ wolle "in die Verfossung schreibn, dass da nix wida wegneman derfn", steht da etwa. Die Pensionen "derfn auf kan Foll zur Oarmutsfolln wean" und beim Antrittsalter dürfe es keinen Automatismus geben, damit nicht miteingerechnet wird, "wia laung du lebn wiast, obst rauchst und so weida".Auf Social Media ist die SPÖ generell gerade gut unterwegs. Vor allem Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner überholte ÖVP-Chef Sebastian Kurz mittlerweile zu zweiten Mal in Sachen Fan-Interaktionen (das hat die Agentur Buzz Value erhoben).Die SPÖ setzt, wie Wahlkampf-Manager Christian Deutsch bereits hier erklärte , verstärkt auf Rendi-Wagners Stärke, den Dialog mit den Menschen.Das hat sich offenbar auch das Social Media-Team zu Herzen genommen.(csc)