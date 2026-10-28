i Warum sollten Wildschweine auch um Erlaubnis fragen, nicht wahr? Getty Images/iStockphoto Tierisches Match Wildschweine verwüsten Fußballplatz im Burgenland Wildschweine verwüsteten erneut den Fußballplatz des SC Unterpullendorf. Das Heimspiel musste abgesagt, der Rasen aufwendig saniert werden. Von Heute Tierisch 28.10.2026, 09:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der burgenländische Unterhaus-Klub musste sein Heimspiel absagen. Der ungewöhnliche Grund: Wildschweine hatten den Platz unbespielbar gemacht.

"Ein Anrainer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass jemand am Platz gegraben haben soll. Beim näheren Hinsehen war klar, dass es Wildschweine gewesen sein mussten", sagte Obmann Nico Fercsak der "Kronen Zeitung".

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Auf einem Foto, das der Klub auf Facebook veröffentlichte, sind kleine Erdhügel auf dem Platz zu sehen. Die Tiere dürften auf Futtersuche gewesen sein.

Nicht das erste Mal

Laut der "Krone" könnten die Wildschweine Schäden in vierstelliger Höhe verursacht haben. Der Rasen wurde inzwischen mit einer Fräse saniert. Schon vor zwei Jahren sollen Wildschweine den Platz verwüstet haben. Damals befand sich der SC Unterpullendorf allerdings in der Winterpause.

Damit die ungebetenen Gäste künftig fernbleiben, wurde laut "Krone" vor dem Zugang zum Wald ein elektrischer Wildzaun errichtet.