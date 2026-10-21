i Die Afrikanische Schweinepest steht vor den Türen Österreichs. Wildschweine verbreiten die Krankheit. Getty Images/iStockphoto Tierische Kollision Wildschweinrotte: Sechs Tiere tot, Straße gesperrt Nach einem Wildunfall mit sechs verendeten Wildschweinen kam es zu weiteren Kollisionen und stundenlangen Sperren auf der Fahrbahn. Von Heute Tierisch 21.10.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Autofahrer kollidierte mit einer Wildschweinrotte. Sechs Tiere verendeten. Wegen der Kadaver, verstreuter Fahrzeugteile und ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Straße auf einer Länge von mehr als 200 Metern mehrere Stunden lang in beide Richtungen gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Rückstau wollte ein Pkw-Lenker wenden und stieß dabei mit zwei weiteren Autos zusammen. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Eine weitere Person kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Insgesamt waren vier Fahrzeuge und fünf Menschen beteiligt. Alle vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden vorläufig auf rund 105.000 Euro.

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Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) weist darauf hin, dass derzeit viele Wildtiere in der Dämmerung unterwegs sind. Der Naturschutzverband in Hessen appelliert daher an Autofahrer, vor allem im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr besonders vorsichtig zu sein. Vor allem in Waldgebieten solltest du mit Wildtieren auf und neben der Straße rechnen, die Geschwindigkeit anpassen und die Straßenränder aufmerksam im Blick behalten.