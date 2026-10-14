i Leen Douki aus Freigericht in Hessen wird seit 12. Oktober 2026 vermisst. Polizeipräsidium Südosthessen / privat Seit Montag verschwunden Leen (17) vermisst – Polizei bittet dringend um Hilfe Große Sorge um Leen (17) aus Hessen. ! Die Jugendliche wird seit Montag vermisst. Sie benötigt ärztliche Behandlungen. Die Polizei bittet um Hinweise. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um die 17-jährige Leen Douki aus dem deutschen Freigericht in Hessen! Die Jugendliche wird seit Montag (12. Oktober) vermisst. Zuletzt wurde sie in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr in ihrem Heimatort gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Besonders besorgniserregend: Die junge Frau ist auf ärztliche Behandlungen angewiesen.

Die Kriminalpolizei Hanau hat deshalb eine öffentliche Vermisstenfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

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Jugendliche könnte in zwei Städten sein

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler könnte sich die 17-Jährige in Wiesbaden oder Taunusstein aufhalten. Ob sie tatsächlich in eine der beiden Städte gefahren ist, steht allerdings nicht fest. Die Polizei sucht deshalb weiterhin nach Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort.

Warum Leen verschwunden ist und unter welchen Umständen sie ihren Heimatort verlassen hat, geht aus der bisherigen Polizeimeldung nicht hervor. Die Ermittler weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Jugendliche medizinische Betreuung benötigt. Nähere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand werden nicht gemacht.

So sieht die vermisste Leen aus

Um die Suche zu unterstützen, hat die Polizei ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht:

Leen Douki aus Freigericht in Hessen wird seit 12. Oktober 2026 vermisst. Polizeipräsidium Südosthessen / privat

Leen Douki ist etwa 1,60 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Ihre Haare sind lang und dunkelbraun. Welche Kleidung die 17-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hofft, dass die veröffentlichten Angaben und das Fahndungsfoto dabei helfen, den Aufenthaltsort der Jugendlichen festzustellen.

Polizei Hanau bittet um Hinweise

Personen, die Leen seit Montagmorgen gesehen haben oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Besonders von Interesse sind mögliche Beobachtungen in Freigericht sowie in den Städten Wiesbaden und Taunusstein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der Telefonnummer +49 6181 100-123 entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle kann kontaktiert werden.