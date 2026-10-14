i ? Schock-Diagnose nach OP Papst Leo XIV. hat Krebs! Teil der Lunge entfernt Schockdiagnose für Papst Leo XIV.: Bei dem 71-Jährigen wurde Lungenkrebs bestätigt. Nach einer OP muss er sich weiteren Untersuchungen unterziehen. Von André Wilding 14.10.2026, 07:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bange Stunden im Vatikan! Papst Leo XIV. (71) musste sich am Dienstag in der römischen Gemelli-Klinik einer Lungenoperation unterziehen. Zunächst gab es gute Nachrichten: Der Eingriff war erfolgreich verlaufen. Doch nur wenige Stunden später folgte die erschütternde Diagnose. Bei dem Oberhaupt der katholischen Kirche wurde ein bösartiger Lungentumor festgestellt.

Ärzte entfernen Teil der rechten Lunge

Bereits vor seinem Krankenhausaufenthalt hatte Leo XIV. öffentlich gemacht, dass bei ihm ein Knoten in der Lunge entdeckt worden war. Dieser sollte bei einer Operation entfernt werden.

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Am Dienstag wurde der 71-Jährige schließlich von einem Ärzteteam unter der Leitung des Thoraxchirurgen Prof. Stefano Margaritora operiert. Um den Tumor vollständig zu entfernen, mussten die Mediziner den unteren Lappen des rechten Lungenflügels herausnehmen.

Der eigentliche Eingriff dauerte rund 90 Minuten. Einschließlich der Vorbereitungen verbrachte der Papst etwa drei Stunden im Operationssaal.

Untersuchung bestätigt Lungenkrebs

Am Abend herrschte schließlich Gewissheit. Die Untersuchung des entfernten Gewebes bestätigte den Verdacht auf ein sogenanntes Lungenadenokarzinom. Dabei handelt es sich um eine bösartige Form von Lungenkrebs.

Immerhin verlief die Operation ohne Zwischenfälle. "Es gab keine Komplikationen", teilte das Krankenhaus mit.

Auch aus der Narkose erwachte der Pontifex ohne Probleme. Anschließend wurde er in sein Krankenzimmer im zehnten Stock der Gemelli-Klinik gebracht, wo er sich nun von dem Eingriff erholt.

Ob der Krebs bereits andere Bereiche des Körpers befallen hat, ist noch nicht bekannt. Weitere medizinische Untersuchungen sollen darüber Aufschluss geben. Weil der Knoten früh entdeckt wurde, gelten die Behandlungsaussichten grundsätzlich als günstig.

Krankenhaus-Mitarbeiter beteten für Papst

Während die Ärzte um die Gesundheit des Kirchenoberhaupts bemüht waren, versammelten sich Mitarbeiter des Krankenhauses in der Kapelle zum gemeinsamen Gebet.

Auch der Kardinalvikar von Rom, Baldassare Reina, wandte sich mit einem Aufruf an die Gläubigen: "Lasst uns gemeinsam beten und den Herrn bitten, unseren Bischof, Papst Leo, zu stärken und all jene zu trösten, die hier im Krankenhaus liegen."

Bei seiner Ankunft in der Klinik war der Papst bereits von zahlreichen Gläubigen begrüßt worden. Seinen bevorstehenden Eingriff hatte er zuvor nicht geheim gehalten.

Nach der Operation gab es zumindest ein weiteres positives Zeichen. Aus dem Umfeld des Krankenhauses hieß es, dass Leo XIV. bereits nach seinem Abendessen gefragt habe.

Auch älterer Bruder des Papstes an Krebs erkrankt

Die Krebserkrankung des Pontifex ist nicht der einzige schwere Krankheitsfall innerhalb der Familie. Auch sein älterer Bruder Louis Prevost (74), der im US-Bundesstaat Florida lebt, wird wegen Krebs behandelt.

Wie dessen Ehefrau Deborah Prevost gegenüber dem US-Sender CBS berichtete, leidet ihr Mann an einem Multiplen Myelom. Diese bösartige Erkrankung betrifft bestimmte Zellen des Immunsystems im Knochenmark und kann unter anderem Blutarmut, Nierenschäden und Rückenschmerzen verursachen.

Bei Louis Prevost wurde die Erkrankung bereits 2017 festgestellt. Zwei Jahre später erhielt er eine Stammzellenbehandlung. Danach blieb der Krebs über einen längeren Zeitraum unter Kontrolle. Wie es dem 74-Jährigen aktuell gesundheitlich geht, ließ seine Frau offen.

Brüder telefonierten noch vor Operation

Nach Angaben von Deborah Prevost hatten die beiden Brüder erst in der vergangenen Woche miteinander gesprochen. Dabei informierte der Papst seinen Bruder über den bevorstehenden medizinischen Eingriff. "Er rief an, um uns mitzuteilen, was passieren wird", erzählte Deborah Prevost.

Die Bilder des Tages i ?

Nun hofft die Familie auf eine gute Entwicklung bei beiden Brüdern. "Wir beten weiter und hoffen für beide auf das Beste."