i Veronika S. wird vermisst - die Polizei bittet um Hinweise. Polizei Westhessen Polizei bittet um Hinweise Sorge um Veronika! Mädchen (14) wird vermisst Seit Donnerstagnacht wird die 14-jährige Veronika Serkova aus Wiesbaden vermisst. Nach dem Besuch bei einer Freundin kam sie nicht nach Hause. Von André Wilding 02.10.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Besuch bei einer Freundin fehlt von Veronika S. jede Spur. Die 14-jährige Schülerin aus Wiesbaden kehrte anschließend nicht nach Hause zurück und wird seit Donnerstagnacht vermisst.

Noch am späten Abend und in der Nacht wurden erste Suchmaßnahmen durchgeführt. Diese blieben jedoch ohne Erfolg. Wo sich die Jugendliche derzeit aufhält, ist unbekannt.

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Blaue Haare und Nasenring

Veronika ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Besonders auffällig sind ihre blau gefärbten Haare. Außerdem trägt die 14-Jährige einen Nasenring.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem weißen T-Shirt und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Dazu trug sie dunkle Schuhe.

Polizei bittet um Hinweise

Die Suche nach der Schülerin läuft weiter. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (+49) 0611-3450 entgegen. Informationen können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Die Bilder des Tages i ?

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten noch nicht zum Auffinden der 14-Jährigen.