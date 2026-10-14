i Beschilderung rund um das Klinikum Hanau imago images/Patrick Scheiber Angriff beim Eingang Mann prügelt Klinik-Wachmann mit 1,5-Meter-Stock nieder Brutale Attacke vor der Klinik Hanau (D)! Ein Unbekannter schlägt mit einem Stock auf einen Sicherheitsmitarbeiter ein. Die Polizei sucht den Täter. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Attacke am frühen Mittwochmorgen (14. Oktober) in der deutschen Stadt Hanau! Ein bislang unbekannter Mann soll im Eingangsbereich des Klinikums einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem langen Holzstock attackiert haben. Der Wachmann klagte anschließend über Schmerzen. Vom Angreifer fehlt bislang jede Spur.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat der Unbekannte den Eingangsbereich des Krankenhauses. Dort traf er auf einen Sicherheitsmitarbeiter, der ihn aufforderte, den Bereich wieder zu verlassen.

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Mann schlägt plötzlich mit Stock zu

Doch statt der Aufforderung nachzukommen, soll der Mann gewalttätig geworden sein. Laut Polizei hatte der Unbekannte einen auffallend langen und dünnen Stock bei sich. Dieser war rund 1,50 Meter lang und wies mehrere Verästelungen auf.

Mit diesem Gegenstand soll der Mann mehrfach auf den Sicherheitsmitarbeiter eingeschlagen haben. Der Angegriffene klagte nach dem Vorfall über Schmerzen. Ob er darüber hinaus Verletzungen erlitt oder medizinisch behandelt werden musste, ist aus den bisherigen Angaben nicht bekannt.

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Angreifer flüchtet in unbekannte Richtung

Nach der Attacke entfernte sich der Verdächtige vom Klinikum. Wohin er flüchtete, ist bislang unklar. Die Polizei hat deshalb einen Zeugenaufruf veröffentlicht und hofft auf Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen.

Der Unbekannte wird auf etwa 55 bis 60 Jahre geschätzt und soll ungefähr 1,70 Meter groß sein. Er hat laut Beschreibung eine schlanke Statur, einen Vollbart sowie mittellange schwarz-graue Haare. Zum Zeitpunkt des Angriffs war er vollständig dunkel gekleidet. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Cargohose.

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Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler wollen nun klären, wer der Mann ist und wo er sich aufhält. Auch die Hintergründe des Angriffs sind bislang nicht bekannt. Warum der Unbekannte das Klinikum betreten hatte und weshalb der Sicherheitsmitarbeiter ihn zum Verlassen des Eingangsbereichs aufforderte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

Gesucht werden insbesondere Personen, die den Vorfall am Mittwochmorgen beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Angreifers machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hanau unter der Telefonnummer +49 6181 100-123 entgegen.