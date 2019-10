Will Inter ÖFB-Star Lazaro schon wieder los werden?

Am Sonntag durfte Valentino Lazaro endlich sein Serie-A-Debüt für Inter Mailand geben. Doch der 23-Jährige machte dabei keine gute Figur – Inter-Coach Antonio Conte soll bereits einen Ersatz auserkoren haben.

"Ich will Einsätze sammeln und mich früher oder später als Stammspieler durchsetzen. Ich muss im Training Vollgas geben und jede Chance nutzen." So fasste Valentino Lazaro in der "Sky"-Sendung "Die Abstauber" seine Ziele bei Inter Mailand zusammen.Am Sonntag durfte der 23-jährige ÖFB-Teamkicker im Heimspiel gegen Sassuolo endlich sein Serie-A-Debüt geben. Beim Stand von 4:1 wurde er eingewechselt, 22 Minuten später ging die Partie nur noch mit 4:3 aus. Lazaro leistete sich bei insgesamt 14 Ballkontakten vier Ballverluste, einer davon führte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zu einem Gegentor. Und dass er alle fünf Zweikämpfe, die er führte, verlor, macht bei seinem Trainer Antonio Conte ebenfalls keinen schlanken Fuß.Ein überzeugendes Liga-Debüt sieht wahrlich anders aus. "Tuttosport" berichtet, dass Conte Lazaro nur noch bis Weihnachten Zeit gibt, um seine Klasse zu beweise. Gelingt ihm das nicht, soll mit Matteo Darmian bereits ein Ersatz für Lazaro gefunden sein. Der 29-Jährige spielt aktuell bei Parma und war unter Conte bereits Mitglied von Italiens Nationalmannschaft.