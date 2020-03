Wird Adi Hütter im Sommer Hertha-Trainer?

Wechselt Trainer-Legionär Adi Hütter die Seiten? Der Vorarlberger soll ganz oben auf der Liste von Hertha BSC stehen. Beim Hauptstadtklub sitzen die Millionen locker, die Realität heißt allerdings Abstiegskampf.

Berlin und Frankfurt trennt in der Tabelle nur ein Punkt (allerdings hat die Eintracht ein Spiel weniger) - wildert der Abstiegskonkurrent nun bei den Adlern? Dieberichtet, dass Adi Hütter der Wunschkandidat der Berliner sein soll.Nach dem unrühmlichen Aus von Jürgen Klinsmann als Hertha-Coach sucht der Millionenklub einen geeigneten Nachfolger. Übergangslösung Alexander Nouri ist im Sommer wieder Geschichte.Niko Kovac, Roger Schmidt, Bruno Labbadia oder doch Adi Hütter? "Ich denke, dass er noch etwas braucht, um in den Fokus der ganz großen Klubs zu gelangen. Ich glaube, er ist bei uns genau im richtigen Verein", dementiert Eintrachts Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Steubing einen Wechsel.Mit Frankfurt hat Hütter noch viel vor, am Mittwoch steht das Cup-Viertelfinale gegen Bremen an, in der Europa League wartet Basel im Achtelfinale. In der Bundesliga muss man sich als Zwölfter weiter von den Abstiegsrängen distanzieren.