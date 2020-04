Wird Aubameyang jetzt zum neuen van Persie?

Wird aus Pierre-Emerick Aubameyang der neue Robin van Persie? Der Holländer wechselte aufgrund von Erfolglosigkeit von Arsenal zu Manchester United, das sorgte 2012 für Wirbel unter den Gunners-Fans. Wiederholt sich solch ein Stürmer-Beben auch im Sommer 2020?

"RvP" wurde von einem Moment auf den anderen vom Publikumsliebling in London zur verhassten Figur aus Manchester. Der Stachel über den sonst eigentlich verpönten Wechsel von den Gunners zu den Red Devils sitzt bis heute tief.Aktuell liebäugelt Arsenal-Striker Pierre-Emerick Aubameyang mit dem selben Schritt. Bei Arsenal ist die Aussicht auf einen Titel in seinen Augen weniger groß, als bei United - obwohl auch die Glanzzeit der Red Devils längst vorbei ist.Sein Verbandsboss aus Gabun heizt die Gerüchte weiter an: "Ich will nicht sagen, dass Arsenal nicht ambitioniert ist, aber die Ziele sind aktuell nicht so hoch, wie bei anderen Klubs", sagt Alain Mounguengui zu ESPN.Auch PSG und Real Madrid könnten ins Rennen um den 17-Tore-Mann einsteigen.