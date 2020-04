Wird für Wiener Footballer jetzt der NFL-Traum wahr?

Große Chance für Bernhard Seikovits! Ab heute Nacht kann der Vikings-Crack in die NFL einziehen. "Heute" verriet er, wie er den Draft in der Corona-Krise verfolgt, welche Chancen er sich ausrechnet und was er für die Zukunft plant.

Toni Fritsch spielte von 1971 bis 1984 in der US-Eliteliga, gewann 1972 mit den Dallas Cowboys den Super Bowl. Tritt nun bald ein Wiener in die Fußstapfen des Ex-Rapidlers? In der Nacht auf Freitag (ab 23.50 Uhr live ProSieben MAXX, Puls4 überträgt ab 2.00 Uhr früh mit Vikings-Headcoach Chris Calaycay als Experte) beginnt der 85. NFL-Draft (bis Samstag Nacht), wo die 32 Teams Verstärkungen für die kommende Saison holen. Bernhard Seikovits ist auf der Offensiv-Position des "Tightend" einer der Kandidaten für eine Verpflichtung."Es ist schon Wahnsinn, dass für mich überhaupt die Möglichkeit besteht, gedraftet zu werden", schmunzelt der 22-Jährige im "Heute"-Talk. Seikovits nahm vergangenes Jahr als einer von 33 Spielern an einem Talente-Sichtungsprogramm der NFL außerhalb der USA teil ("International Scouting Combine"), schaffte als einer von neun Cracks den Sprung nach Übersee in das "International Player Pathway Program" der NFL.Folgt jetzt der nächste Schritt? Zumindest theoretisch ist das möglich. Die große Party in Las Vegas gibt es aber nicht - wegen der Corona-Krise findet das zweitgrößte NFL-Event nach dem Super Bowl nur virtuell statt. "Ich werde mir das gemütlich zu Hause auf dem Sofa online anschauen", kündigt der 116 Kilo schwere 1,97-Meter-Athlet an.Denn die Pandemie hat auch den Football-Betrieb in den USA gestoppt. Seikovits ist wieder zurück in Wien. "Nach den vorgeschriebenen zwei Wochen Quarantäne – ich kam ja aus den USA – habe ich wieder mit intensiven Workouts begonnen. Yoga, Übungen für zu Hause, Sprint-Workouts. Wenn es sein muss, schiebe ich eben ein Auto als Gewichte-Trainingseinheit", grinst er.Bei welchem Team er gerne anheuern würde? "Das Ziel ist nicht, zu einem bestimmten Team zu kommen, sondern in die NFL", stellt Seikovits klar. Bei einer Verpflichtung würde zumindest theoretisch ein Rookie-Trainingscamp im Juni stattfinden, wo es dann um einen Platz im 53-Mann-Kader für die NFL-Saison geht. Ob das aber auch tatsächlich so umgesetzt wird, ist angesichts der Corona-Krise noch offen.Und wenn es mit den Sprung in die NFL über den Draft nicht klappt? Seikovits hat noch zwei weitere Asse im Ärmel: "Eine weitere Chance ist jene, als Free Agent bei einem Team einen Vertrag zu unterschreiben. Die wahrscheinlichste und realistischste Möglichkeit ist die, durch das IPPPin ein NFL-Team zu kommen. Vier von uns neun IPPP-Teilnehmern können einen dieser Spots erhalten."Seikovits hat auch einen Plan ohne NFL – zumindest vorerst: "Dann würde ich mein Sport-Studium hier in Wien fortsetzen, natürlich weiter Football spielen und auf eine weitere Chance im nächsten Jahr hintrainieren."