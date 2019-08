Vor 3 ' Wird Özil der Rooney-Nachfolger in den USA?

Mesut Özil auf dem Sprung zu D. C. United? Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Wayne Rooney hat am Dienstag die Rückkehr nach England fixiert. Doch wer wird der Nachfolger des Stürmers bei MLS-Klub D. C. United?

Seit Dienstag ist es fix: Wayne Rooney kehrt in seine englische Heimat zurück. Der 33-Jährige spielt die Saison bei MLS-Klub D. C. United noch fertig, wird ab Jänner dann Spielertrainer bei Derby County in der zweithöchsten englischen Liga.



Der Klub aus Washington sucht bereits nach einem Nachfolger für den Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft. Es soll wieder ein echter Hochkaräter werden.



Ganz oben auf der Wunschliste des indonesischen Eigentümers Erick Thohir soll Mesut Özil stehen. Der Star-Kicker von Arsenal London wurde nach einer schwachen Saison immer wieder mit einem "Gunners"-Abschied in Verbindung gebracht. Schon in der nächsten Woche soll ein Berater des früheren deutschen Teamspielers zu ersten Gesprächen nach Washington reisen.



Bisher scheiterten Transfers stets an den hohen Gehaltsforderungen Özils. Der 30-Jährige kassiert aktuell 400.000 Euro – in der Woche.



Als Alternative zu Özil haben die US-Amerikaner auch Mario Balotelli auf dem Zettel. Der Stürmer, der letzte Saison noch für Olympique Marseille kickte, ist seit dem Saisonende vereinslos. (wem)