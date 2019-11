Wird Stöger Austria-Trainer? Das sagt er selbst

Die Austria kriselt durch die Saison, die Meistergruppe scheint in weiter Ferne. Löst jetzt Sportvorstand Peter Stöger den erfolglosen Christian Ilzer als Trainer ab?

Acht Punkte fehlen der Wiener Austria auf den sechsten Tabellenplatz, der für die Teilnahme im Meister-Play-off berechtigt. Die Veilchen finden einfach nicht in die Erfolgsspur – Trainer Christian Ilzer muss sich aber dennoch nicht um seinen Job fürchten."Er bekommt jede Form von Unterstützung", erklärt Sportvorstand Peter Stöger im Interview mit der "Sportzeitung". "Was nicht heißt, dass wir nicht alles kritisch miteinander diskutieren." Der 53-Jährige gibt Ilzer weiterhin Zeit. "Man spricht ja immer davon, dass es bei Austria Wien schwieriger ist. Vielleicht muss er sich noch an das eine oder andere gewöhnen, was es hier komplizierter macht als in Hartberg oder Wolfsberg. Diese Zeit kriegt er, weil meine Einschätzung ist, dass er es hinkriegen kann."Stöger, der die Austria 2013 als Coach zum letzten Meistertitel und Köln von der zweiten deutschen Bundesliga in den Europacup führte, schließt das Traineramt in Wien-Favoriten für sich aus. "Definitiv. Irgendwann woanders kann man es nicht ausschließen. Hier aber schon."