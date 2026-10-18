i Seit Freitag,16. Oktober 2026, wird die 17-jährige Caroline Mack aus Platschütz in Thüringen vermisst. Ein Spur führt nach Bayern. Thüringer Polizei Große Suchaktion Wo ist Caroline (17)? Polizei hat schlimme Befürchtung Wo ist Caroline? Die Jugendliche aus Thüringen wird seit Tagen vermisst. Die Polizei kann eine Lebensgefahr für die 17-Jährige nicht ausschließen. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um die 17-jährige Caroline Mack aus Platschütz im deutschen Bundesland Thüringen! Die Jugendliche wird seit mehreren Tagen vermisst.

Besonders beunruhigend: Sie ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei kann deshalb nicht ausschließen, dass für die junge Frau Lebensgefahr besteht.

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Jetzt bitten die Ermittler die Bevölkerung dringend um Unterstützung. Eine mögliche Spur führt nach Nürnberg in Bayern.

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Zuletzt am Bahnhof gesehen

Wie die Polizeiinspektion Altenburger Land mitteilt, wurde Caroline am Mittwoch (14. Oktober) gegen 14 Uhr zuletzt am Bahnhof in Schmölln gesehen. Nach eigenen Angaben wollte sie am Freitag (16. Oktober) wieder nach Hause kommen. Dort traf sie jedoch nicht ein. Seither fehlt von der 17-Jährigen jede Spur.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten noch nicht zum Auffinden der Vermissten. Allerdings liegen Hinweise vor, dass sich Caroline möglicherweise im Raum Nürnberg aufhalten könnte.

Caroline benötigt Medikamente

Die Situation ist aus Sicht der Ermittler besonders ernst, weil die Jugendliche regelmäßig Medikamente benötigt. Ob sie diese derzeit bei sich hat oder einnehmen kann, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Eine Gefährdung ihres Lebens kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die Caroline seit dem 14. Oktober gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können.

So wird die 17-Jährige beschrieben

Seit Freitag,16. Oktober 2026, wird die 17-jährige Caroline Mack aus Platschütz in Thüringen vermisst. Ein Spur führt nach Bayern. Thüringer Polizei

Caroline Mack ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat schwarze, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine blaue Jeans, schwarz-weiße Turnschuhe und eine schwarze Jacke. Außerdem dürfte sie eine lachsfarbene Handtasche bei sich haben.

Polizei bittet dringend um Hinweise

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land unter +49 3447 471-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Personen, die Caroline aktuell sehen, sollen umgehend die Polizei verständigen.

Die Ermittler hoffen, durch Hinweise aus der Bevölkerung den Aufenthaltsort der Jugendlichen feststellen zu können.