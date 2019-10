Wrestling-Skandal in Hannover – Wiener sauer

In der deutschen Wrestling-Promotion "Power of Wrestling" hat es am Wochenende einen großen Umsturz gegeben. Der bisherige Präsident Jörg Verspermann wurde abgesägt, ein Monster-Heelturn war dafür verantwortlich. Die Sache ist auch eng mit dem Prater Catchen verbunden, die Wiener beenden nämlich ab sofort die Zusammenarbeit mit POW.

Die gute Nachricht zuerst: Österreichs Aushängeschild der Bambikiller konnte seinen POW Heavyweight-Titel in einem Steel-Cage-Fight erfolgreich verteidigen. Was dann geschah sorgte in ganz Europa für Kopfschütteln.Im Tag-Team-Match zwischen Team Vespermann und Team Backhaus ging es um die Macht bei POW. Demolition Davies wechselte während dem Kampf ins andere Team und verhalf Thorsten Backhaus zum Sieg, Jörg Vespermann ist als Boss der POW Geschichte.Nicht nur in Deutschland schlägt der Umsturz hohe Wellen, sondern auch bei uns in Wien. Marcus Vetter, Obmann von "Wrestling in Wien" wandte sich mit einem offiziellen Statement an "Heute":