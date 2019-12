Wunderkind jetzt jüngster CL-Torschütze aller Zeiten

Ansu Fati vom FC Barcelona eilt der Ruf des Wunderkindes voraus. Mit dem Siegtor gegen Inter stellte der 17-Jährige einen ganz besonderen Rekord auf...

Der jüngster Torschütze aller Zeiten in der Champions League? Mit diesem Rekord durfte sich die letzten 22 Jahre Peter Ofori-Quaye von Olympiakos Piräus schmücken. 17 Jahre und 195 Tage war der Angreifer jung, als er zum ersten Mal in der Königsklasse traf.Doch jetzt ist er den Rekord los – an Barcelonas Ansu Fati, der beim 2:1-Erfolg der Katalanen gegen Inter Mailand samt ÖFB-Legionär Valentino Lazaro mit dem Siegtor glänzte. 17 Jahre und 40 Tage war der Stürmer aus Guinea-Bissau gerade einmal alt, als er sich die prestigeträchtige Bestmarke sicherte. Kein Wunder, dass sein Kollege und Weltfußballer Lionel Messi bereits schwärmt: "Ansu hat das Zeug, einer der Besten der Welt zu werden."Fati war an diesem CL-Abend aber nicht der einzige Teenager, der einen Rekord aufstellte. Genks Torhüter Maarten Vandevoordt ist mit 17 Jahren und 287 Tagen jetzt der jüngste Keeper, der jemals in der Königsklasse eingesetzt wurde. Im Gegensatz zu Fati, der Barca zum Sieg schoss, leistete sich Vandervoordt aber zwei schwere Patzer bei der 0:4-Pleite gegen Napoli.