Wurde Sterling wegen dieser Narbe rausgekickt?

Raheem Sterling wurde von England-Teamchef Gareth Southgate suspendiert. Zeigt dieser tiefe Kratzer im Gesicht von Joe Gomez den Grund dafür?

Supendierung von Sterling wegen Kratzer?

Oben im Bild seht ihr die tiefe Schramme im Gesicht von Joe Gomez. Der rote Kratzer zieht sich über der rechten Wange des Liverpool-Verteidigers bis knapp unter sein Auge. Es handelt sich um eine Aufnahme aus dem England-Training am Dienstag.Auf den Fotos vom Liga-Kracher am Sonntag, als Liverpool Manchester City an der Anfield Road 3:1 schlug, ist der Kratzer noch nicht zu erkennen.Pikant: Am Dienstagvormittag gab der englische Verband bekannt, dass Raheem Sterling suspendiert wurde, zumindest das EM-Quali-Match gegen Montenegro nicht bestreiten dürfe.Sterling und Gomez waren schon am Sonntag in der Premier League aneinandergeraten. Vor den Augen der Fußball-Welt lieferten sich die beiden Star-Kicker ein Wortduell. Sterling war der deutlich in Rage.Im Teamcamp ging der Streit in die Verlängerung. City-Star Sterling sei Gomez sogar an die Gurgel gegangen, schrieben englische Medien über den Hintergrund der Suspendierung.Die Fotos aus dem Training lassen mehr vermuten. Es ist nicht überliefert, wobei sich Gomez seine Verletzung zugezogen hat. Der zeitliche Überschneidung mit dem Sterling-Streit legt einen Zusammenhang nahe.