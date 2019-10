WWE bringt ersten Damen-Kampf nach Saudi-Arabien

Natalya trifft in Saudi-Arabien gegen Lacey Evans an

Am Donnerstag steigt mit Crown Jewel wieder eine der größten WWe-Veranstaltungen. In Saudi-Arabien krachen nicht nur Box-Superstar Tyson Fury und Braun Strowman aneinander, es gibt auch eine absolute Premiere. Erstmals findet im Wüstenstaat ein Damen-Kampf statt.

Bisher musste die WWE bei ihren Auftritten in Saudi-Arabien auf die Women's Division verzichten, bei Crown Jewel treten aber erstmals auch die Wrestling-Damen gegeneinander an. Vor ein paar Jahren war das noch undenkbar.Natalya und Lacey Evans werden Geschichte schreiben und den ersten Frauen-Wrestlingkampf austragen.Die Veranstaltung hat es in sich: Im größten Tag-Team-Turmoil-Match aller Zeiten prügeln sich zehn Teams um den Titel des besten Teams der Welt. Tyson Fury und Braun Strowman kämpfen im Battle der 2-Meter-Riesen.UFC-Superstar Cain Velasquez bekommt eine Chance auf den WWE-World-Titel von Brock Lesnar. WWE Universal-Champion Seth Rollins muss gegen "The Fiend" Bray Wyatt in einem Falls Count Anywhere-Fight ran.WWE Crown Jewel gibt's live auf dem WWE Network - für neue User sogar gratis im Rahmen eines Test-Monats.