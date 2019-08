WWE Summerslam: Alle Matches, Live-Stream, Zeit

In der WWE steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag der große Summerslam! Bei der größten Wrestling-Party des Sommers wird es wieder hitzig zur Sache gehen. Wir haben alles, was ihr über den Summerslam wissen müsst: Alle Matches, die Beginnzeit und natürlich wo ihr das große WWE-PPV ansehen könnt!

Alle Matches im Überblick:

Das Wichtigste zuerst! In der Nacht von Sonntag auf Montag kracht es in Toronto, Kanada in der Scotiabank-Arena gehörig. Der WWE Summerslam steigt ab 1 Uhr Früh, davor findet eine einstündige Kickoff-Show statt.Über das WWE Network könnt ihr euch den Summerslam wie gewohnt live streamen - für Neukunden sogar im Rahmen eines Test-Abos gratis! Auch via Sky Ticket (ab 18 Euro) könnt ihr bei der größten Wrestling-Party des Sommers dabei sein.Im Main-Event will sich Seth Rollins seinen WWE Universal-Titel von Brock Lesnar zurück erobern, das wird allerdings kein leichtes Unterfangen. Denn Seth wurde von Brock in den letzten beiden Wochen übel zugerichtet.Kevin Owens macht einen auf Stone Cold und legt sich mit einem McMahon an - Shane hat KO so weit provoziert, dass sich dieser auf eine spezielle Stipulation eingelassen hat. Sollte Owens verlieren, muss er die WWE für immer verlassen!WCW-Ikone Bill Goldberg kehrt für ein Match beim Summerslam zurück, er will Großmaul Dolph Ziggler eine Lektion erteilen. Kofi Kingston muss gegen Randy Orton um den WWE-Championship ran. Dann wird es unheimlich, Bray Wyatt erweckt sein Alter Ego "The Fiend" gegen Finn Balor! Ob dieser mit dem "Demon" kontern wird?Roman Reigns wurde in den letzten Wochen Opfer von zwei fiesen Attacken. Samoa Joe wurde als der Übeltäter verdächtigt, doch er war es nicht. Bei Smackdown zeigte sich der wahre Angreifer, es war Daniel Bryan gemeinsam mit Erick Rowan.Brock Lesnar (c) vs. Seth RollinsBecky Lynch (c) vs. NatalyaBayley (c) vs. Ember MoonKevin Owens vs. Shane McMahonKofi Kingston (c) vs. Randy OrtonFinn Bálor vs. "The Fiend" Bray WyattAJ Styles vs. RicochetBill Goldberg vs. Dolph ZigglerTrish Stratus vs. Charlotte Flair(pip)