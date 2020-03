Til Schweiger verteidigt Xavier Naidoo

Xavier Naidoo darf wegen eines Hetzvideos auf Twitter nicht mehr in der "DSDS"-Jury sitzen. Til Schweiger nahm den Sänger in Schutz.

, weil er in einem Video auf Twitter gegen Migranten hetzt. "Ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt?", heißt es unter anderem darin.Der Musiker will von den Vorwürfen aber nichts wissen. Til Schweiger unterstützt ihn dabei, in dem er das Posting mit "100 %" kommentierte."Ich bin Team Naidoo!", nahm ihn der Schauspieler auch im Interview mit der "Bild"-Zeitung in Schutz. "Man sieht seit Jahren, wie Xavier in der Presse als homophob, antisemitisch und ausländerfeindlich dargestellt wird", so Schweiger.Er habe das Video zwar nicht gesehen, findet aber: "Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Und ich weiß, dass er ein zutiefst gläubiger Mensch ist, der sich nichts weiter wünscht als Liebe für alle."