Streikt Shaqiri aus Grant? Xhaka bietet Kapitänsamt

Schräge Entwicklung in der Schweiz. Xherdan Shaqiri sagte ab. Granit Xhaka will ihn unbedingt zurück und bietet ihm sogar seine Kapitänsschleife an.

Die Schweiz ist auf der Suche nach ihrer Quali-Form. Nach sehr erfolgreichen Jahren im Fußball läuft es für die Eidgenossen im derzeit nicht nach Wunsch. Am Donnerstagabend gaben sie in Irland eine Führung aus der Hand und spielten zum zweiten Mal in Folge Unentschieden. Tabellenrang drei ist ungewohnt.Bei den letzten drei großen Turnieren überstand die Schweiz nicht nur die Qualifikation sondern auch die Gruppenphase. Bei der EURO 2016 war im Achtelfinale gegen Polen erst nach Elfmeterschießen Endstation. Bei der WM 2018 unterlagen unsere Nachbarn Schweden im Achtelfinale 0:1. Beim ersten Anlauf der Nations League schafften sie auf Anhieb den Sprung zum Finalturnier.Aber 2019 ist nicht das Jahr der Schweiz. Das Halbfinale der Nations League ging gegen Portugal 1:3 verloren. Das kleine Finale gegen England 5:6 nach Elfmeterschießen. In der EM-Quali folgten auf den Pflichtsieg gegen Georgien die beiden Unentschieden gegen Dänemark und nun Irland.Unruhe herrscht vor allem, weil der große Offensiv-Star fehlt, obwohl er nicht verletzt ist. Xherdan Shaqiri sagte mit der Begründung ab, er wolle sich voll auf Liverpool konzentrieren. Beim Champions-League-Sieger steht er hinter den Stammflügeln Sadio Mane und Mo Salah nur in der zweiten Reihe.Eine alternative Erklärung geistert durch die Schweizer Medien. Shaqiri soll von Teamchef Vladimir Petkovic enttäuscht sein, weil Granit Xhaka und nicht er zum Kapitän ernannt wurde. Shaqiri ist älter und hat mehr Länderspiele auf dem Buckel.Xhaka: "Wenn das wirklich das Problem ist mit dem Captain-Bändeli, dann können wir gerne an einen Tisch sitzen. Er und ich. Ich glaube, wir sind erwachsen genug, um darüber reden zu können. Wenn das wirklich das Problem ist, kann er die Binde haben. Kein Problem. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich das Bändeli habe oder nicht. Ich probiere das zu beeinflussen in einer Mannschaft, was ich kann. Ob mit oder ohne Kapitänsbinde."Der Arsenal-Legionär lobt Shaqiris Einfluss: "Wir wissen, was wir Xherdan für Qualitäten hat, er kann uns in jedem Spiel helfen." Xhaka wünscht sich eine Rückkehr seines Kollegen. Zum enttäuschenden 1:1: "Wir müssen schauen, dass wir nach einem Fehler nicht sofort ein Tor kassieren. Das ist natürlich Kindergarten."(SeK)