ZDF und ARD verlieren TV-Rechte an der Heim-EURO

Sport im Free-TV wird immer mehr zur Rarität. Die EM-Endrunde 2024 wird in Deutschland nicht im ZDF oder ARD zu sehen sein.

Nach der Champions League wandert in Deutschland auch die Europameisterschaft 2024 vom Free- ins Pay-TV. Die Telekom sicherte sich die Rechte an der Endrunde. Das berichtet die "FAZ" in Berufung auf UEFA-Insider.Es wäre das erste Fußball-Großevent, das in den deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern nicht zu sehen wäre.Im Bericht wird nicht erwähnt, wo die Spiele stattdessen zu sehen sein wären. Auf dem Sender Magenta-TV, oder doch per Sub-Lizenz an einen Privatsender verkauft? RTL überträgt beispielsweise schon jetzt Quali-Spiele.Fußball-Fans müssen schon jetzt mehrere Bezahl-Abos abschließen, wenn sie den österreichischen Fußball ganzheitlich verfolgen wollen. Das gilt auch für Deutschland. Die österreichische Bundesliga wird von Sky Sport Austria übertragen. Die Europacup-Spiele von Red Bull Salzburg, LASK und Wolfsberg werden auf Sky beziehungsweise Streamingdienst DAZN gezeigt.Die deutsche Bundesliga wird über ein eigenes Sky-Paket verkauft. Das Freitagsspiel läuft jeweils auf DAZN. Sky hält die Rechte an der Premier League, DAZN an den übrigen internationalen Top-Ligen.Im ORF werden aktuell nur mehr die Länderspiele und der ÖFB-Cup gezeigt. Groß-Events wie die Welt- und Europameisterschaften, sowie die Olympischen Spiele, sind bisher auch im ORF zu sehen.