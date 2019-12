Netflix-Kritiker! "Zlatan erlaubt dir diesen Film"

Zlatan Ibrahimovic ist derzeit ohne Verein und hat Zeit. Netflix nutzt das und macht ihn kurzerhand zum Filmkritiker.

Am Freitag erscheint auf Netflix der neue Michael Bay-Film "Six Underground". Im Film mit Ryan Reynolds geht es um einen Tech-Milliardär, der seinen Tod vortäuscht und sich mit einem internationalen Team auf eine gewagte und tödliche Mission begibt: den Sturz eines brutalen Diktators.Mit rund 140 Millionen US-Dollar Kosten ist das der bisher teuerste Netflix-Film: teurer als "Bright" mit Will Smith (90 Millionen US-Dollar) und auch teurer als der vor wenigen Wochen erschienene Mafia-Film "The Irishman" (106 Millionen US-Dollar). Um die Kosten wieder einspielen zu können, hat sich Netflix nun etwas Originelles einfallen lassen.Der Streaming-Gigant engagiert den schwedischen Fußballspieler Zlatan Ibrahimovic als Filmkritiker. In einem neuem Format gibt der Schwede seine Meinung zu Filmen ab, natürlich auf seine ganz eigene Art und Weise, nämlich auf einer Skala von Null bis Zlatan.Und ihm scheint der Michael Bay-Film zu gefallen. Während Ibrahimovic auf dem Sofa sitzt, umgeben von Explosionen, Feuer und Schießereien, sagt er: "Dieser Film ist 100% Zlatan. Zlatan gibt dir die Erlaubnis, ihn anzuschauen."Inwiefern es seine eigene Meinung ist oder ob es lediglich um eine gelungene PR-Aktion von Netflix handelt, bleibt unklar. Vermutlich wird das erst bei den nächsten Zlatan-Kritiken herauszufinden sein.Fakt ist, dass der Schwede derzeit noch Zeit hat für weitere Filmkritiken. Einen neuen Verein hat er nach der Vertragsauflösung mit LA Galaxy nämlich noch nicht gefunden. Vermutet wird, dass er nach Italien zurückkehren wird, wahrscheinlich zur AC Milan.