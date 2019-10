Zlatan motzt: "US-Liga wie ein Spaziergang im Park!"

Zlatan Ibrahimovic kann's nicht lassen. Nach der 3:5-Pleite im Conference-Halbfinale gegen Lokalrivalen LA FC motzte der Schwede gegen die MLS. Es war wohl das letzte Spiel für LA Galaxy.

"Was nächstes Jahr passiert, weiß ich nicht. Wenn ich bleibe, ist es gut für die MLS, weil dann die ganze Welt zuschaut. Wenn ich nicht bleibe, wird sich keiner daran erinnern, was die MLS ist", so Ibrahimovic.Und er 38-Jährige legt noch nach: "Ich will nicht respektlos sein, aber das hier ist wie Training für mich. Das Stadion ist zu klein für mich. Ich bin es gewohnt, vor 80.000 zu spielen. Das hier ist wie ein Spaziergang im Park."Der Stürmer wird mit einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht. Seine Ex-Klubs Inter Mailand und Manchester United sollen an ihm interessiert sein.