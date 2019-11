Zu hässlich? Schiri verbietet neue ÖFB-Trikots

Die Geschichte um das neue ÖFB-Auswärtstrikot hat eine weitere kuriose Episode! Beim letzten EM-Quali-Spiel wollte Österreich in der neuen Wäsch' in Schwarz-Türkis antreten, doch der Schiedsrichter hatte etwas dagegen.

Sind die Trikot zu hässlich? Das kann man so nicht beantworten, allerdings hatte die Dressenwahl zwischen Lettland und Österreich tatsächlich modische Gründe.Schiedsrichter Alejandro José Hernandez wollte nämlich unbedingt in Schwarz auflaufen, sogar eine ÖFB-Anfrage bei der UEFA soll laut ORF abgelehnt worden sein. Die Überraschung war dann groß, als der Offizielle mit einem hellblauen Leiberl auf's Feld kam. Die Farbkombination aus Blau und schwarzer Hose war dem Referee dann doch zu ähnlich.So bleibt der Heim-Auftritt gegen Nordmazedonien der bislang erste Einsatz mit dem neuen "ÖVP-Look". In Riga wurden die traditionelle weiß-schwarze Garnitur ausgepackt.