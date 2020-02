Zubcic siegt! Wind verbläst ÖSV-Herren im Japan-RTL

Die ÖSV-Krise im Riesentorlauf setzt sich auch im fernen Osten fort. Am Mount Naeba schafften es Marco Schwarz und Roland Leitinger immerhin zeitgleich auf Rang 13. In einer Windlotterie schnappte sich Filip Zubcic (CRO) vor Marco Odermatt (SUI) und Tommy Ford (USA) den Sieg.

Das nächste Rennen ohne Stockerlplatz deutete sich schon nach dem ersten Durchgang an, Marco Schwarz lag auf Rang 13, Manuel Feller auf Platz 20. Das Rennen in Niigata Yuzawa musste immer wieder wegen starken Windböen angehalten werden.Auch im zweiten Durchgang verblies die Fahrer teilweise brutal. So motzte etwa der Italiener Luca de Aliprandini im ORF-Interview: "Das war über dem Limit, oben bin ich fast gestanden!"Marco Schwarz und Roland Leitinger teilten sich ex aequo die Ehre des besten Österreichers auf Platz 13 am Ende. Manuel Feller holte sich Rang 20."Im zweiten Durchgang bin ich ganz gut gefahren, bis auf die zwei Fehler. Das ist ärgerlich! Die paar Punkte nehme ich mit, wir müssen weiter Gas geben. Der Wind soll keine Ausrede sein, es ist ein Freiluft-Sport", meinte Schwarz.Vom Sieg waren die ÖSV-Herren abermals weit weg. Diesen schnappte sich Filip Zubcic (CRO) vor Marco Odermatt (SUI) und Tommy Ford (USA).Halbzeit-Leader Henrik Kristoffersen wurde ebenfalls ein Wind-Opfer und fiel auf den fünften Platz zurück.