Zwangspause für Federer, Thiem erstmals in Top drei

Roger Federer hatte Probleme mit seinem rechten Knie. Der Schweizer ließ sich am Mittwoch operieren. Er muss eine längere Auszeit einlegen. Davon profitiert Dominic Thiem.

Ein Schock für alle Tennis-Fans in der Schweiz, doch ein Österreicher profitiert: Roger Federer laboriert bereits längere Zeit an Knieproblemen. Der 38-Jährige musste sich nun unters Messer legen. Die Arthroskopie wurde bereits am Mittwoch durchgeführt. Wie Federer via Instagram verkündete, verpasst er dadurch die nächsten Monate. Die Turniere in Dubai, Indian Wells, Bogota und Miami kann er nicht bestreiten. Und was ihn am meisten schmerzt: Das bedeutet auch, dass er an den French Open nicht teilnehmen kann."Ich bin dankbar für die Unterstützung aller", schrieb Federer in seinem Instagram-Post. Er könne seine Rückkehr kaum erwarten. Bei der Rasensaison will der 20-fache Grand-Slam-Sieger wieder am Platz stehen.Des einen Leid, des anderen Freud. Dominic Thiem rückt durch die Zwangspause von Federer in die Top drei der Weltrangliste und darf somit über ein Karriere-Hoch jubeln. Denn der Niederösterreicher liegt im ATP-Ranking nur 85 Punkte hinter dem Schweizer. Federer kann keine Punkte verteidigen, Thiem dagegen schlägt aktuell in Rio de Janeiro auf. Zieht er ins Halbfinale ein, überholt er die Tennis-Ikone bereits am kommenden Montag. Andernfalls scheint Thiem spätestens am 2. März auf Platz drei der Weltrangliste auf.