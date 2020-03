Zwei Europa-League-Spiele wegen Corona abgesagt

Der LASK absolviert gegen Manchester United ein Geisterspiel. Zwei andere Achtelfinal-Kracher der Europa League können am Donnerstag nicht durchgeführt werden.

Der spanische Klub Getafe weigert sich, in die Coronavirus-Krisenregion nach Mailand zu reisen. Das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Inter Mailand kann damit nicht stattfinden. Getafe nimmt mit seiner Entscheidung für die Sicherheit der Spieler den möglichen Ausschluss aus dem Bewerb in Kauf.Mailand liegt in der krisengebeutelten Lombardei in Norditalien, die vom Virus am schwersten getroffene Region von Österreichs südlichen Nachbarn. Italien hat inzwischen das ganze Land abgeriegelt, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.Aus diesem Grund darf eine andere italienische Top-Mannschaft, der AS Rom, nicht in Spanien landen. Aus Angst vor der weiteren Verbreitung des Virus ist den Italienern die Einreise nicht gestattet. Das für Donnerstag geplante Spiel zwischen Sevilla und der Roma ist damit unmöglich durchzuführen.In Linz wird am Donnerstag hingegen vor leeren Rängen gespielt. Der LASK empfängt Manchester United. Das ursprünglich mit 14.000 Zuschauern ausverkaufte Match wurde behördlich zum Geisterspiel erklärt. In Österreich sind Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern nicht mehr erlaubt.