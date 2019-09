Zweikampf mit Schwab: Salzburger brach sich Bein

Im generellen Salzburger Jubel über den Last-Second-Aufstieg gegen neun Rapidler ging eine traurige Meldung eher unter. Bullen-Star Antoine Bernede brach sich in einem Zweikampf mit Stefan Schwab das Schienbein.

Die Stimmen zum Spiel:

Die unglückliche Szene ereignete sich in der 14. Minute und wurde für Schwab mit einer Gelben Karte bestraft. Es war keine brutale Aktion, eher ein unglücklicher Zusammenprall.Dennoch erhitzte die Szene die Gemüter. Die Salzburg-Bank forderte die Karte für Schwab - der später mit Gelb-Rot flog, Schiedsrichter Eisner zeigte sie erst, als Bernede vom Platz getragen wurde.Der 20-jährige Franzose fällt somit lange aus und verpasst auch die Champions-League-Highlights gegen Liverpool."Ärger kann es einen nicht treffen. Wenn man 40 Minuten gegen die beste Mannschaft Österreichs kein Tor bekommst, das ist ein Wahnsinn. Wir können uns nichts um den tollen Kampf nichts kaufen. Wir haben Charakter bewiesen, aber im Endeffekt hilft's nichts. Im Endeffekt ist alles scheißegal. Wir werden heute sehr schwer einschlafen.""Es war eine richtig gute Leistung, dann haben wir mit zwei Mann weniger richtig gut verteidigt. Ich weiß nicht, ob Salzburg in dieser Saison überhaupt schon einmal so wenig Chancen hatte.""Wir hatten viel Ballbesitz, aber nicht in der gefährlichen Zone. Rapid hat zwei Blöcke aufgestellt und war um Umschaltspiel gefährlich. Umso schöner ist es, dass wir am Ende doch noch getroffen haben. Es war ein geiles Spiel, ein richtig cooler Pokal-Fight.""Es war ein wichtiger Sieg für uns. Es waren sehr viele Emotionen drin, der Sieg ist auch verdient."