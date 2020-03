Zweites Todesopfer und verschärfte Maßnahmen

Auch am Wochenenden hat die Corona-Krise das Land weiter fest im Griff. Hier keine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse

Die Zahlen steigen, aber sie steigen nicht so schnell, wie befürchtet. Das Corona-Virus hat dennoch weiter massive Auswirkungen auf das Leben aller Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher.Seit Sonntag ist es auch traurige Gewissheit, dass es in Oberösterreich ein zweites Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus gibt. Im Bezirk Linz-Land verstarb ein 53-jähriger Mann in seiner Wohnung nach einem Herzanfall. Das Opfer hatte Vorerkrankungen, erst nach seinem Tod wurde er auf das Virus positiv getestet.Eine hohe Anzahl an Infizierten im Bezirk Urfahr-Umgebung seit Beginn der Corona-Krise und ein starker Anstieg im Bezirk Perg in den letzten Tagen sorgen nun für verstärkte Maßnahmen in den acht am stärksten betroffenen Gemeinden durch das Land Oberösterreich. Es gibt mehr Kontrollen der die Polizei, Lautsprecherdurchsagen und mehr Schutzmasken für Ärzte und Pflegepersonal. Von einer Quarantäne nahm man vorerst Abstand Es gibt auch rührendes Geschichten: Ihren 84. Geburtstag musste Berta Platzer aus Bad Hall wegen Corona erstmals ohne ihre Familie feiern. Diese ließ sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen.ließ auf Initiative der Familie die Jubilarin hochleben und dann kam auch noch die ganze Familie bei Berta vorbei - zumindest VOR das Haus. Hier der Bericht