Zwölf Verletzte nach Böllerwurf aus Köln-Block

Böllerwurf in der Kölner Südkurve.

Der 1:0-Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln ist von einem Fan-Skandal überschattet worden. Dabei gab es zwölf Verletzte.

In der Schlussphase des Spiels war aus der Kölner Südkurve ein Böller in Richtung Spielfeld geflogen. Dabei wurden zwölf Fotografen, Ordner und Volunteers verletzt, wie die Kölner Polizei bekannt gab. Die Verletzten wurden von Rettungskräften behandelt.Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ausforschen und noch im Stadion in Gewahrsam nehmen.Schon vor dem Spiel hatte es einen Polizeieinsatz vor der Arena gegeben. Unbekannte hatten nur wenige Stunden vor dem Anpfiff den Eingangsbereich zum Gästesektor mit Buttersäure angegriffen. Dabei bestand zwar keine Gefahr, allerdings kam es zu erheblichen Geruchsbelästigungen.