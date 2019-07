Fahrer-Karussell! Kehrt Vettel zu Red Bull zurück?

Mit seinem Sieg beim Brand Prix von Österreich hat Red-Bull-Shootingstar das Fahrer-Karussell so richtig in Bewegung gebracht. Einige Top-Cockpits für nächstes Jahr sind zu haben.

Dabei hängt besonders viel vom Niederländer ab. Der hat, wie nun bekannt wurde, eine Ausstiegsklausel in seinem eigentlich noch für die kommende Saison laufenden Vertrag. Diese garantiert dem 21-Jährigen, den österreichischen Rennstall verlassen zu können, sollte Red Bull nicht konkurrenzfähig sein. Diese Klausel könnte schon in der Sommerpause nach dem Ungarn-Grand-Prix am 4. August gezogen werden.

Verstappen zu Mercedes?

Als möglicher Abnehmer gilt Mercedes. Die "Silberpfeile" möchten Weltmeister Lewis Hamilton einen zweiten Weltklasse-Fahrer zur Seite stellen, sind mit der Performance von Valtteri Bottas nicht zufrieden. Der Vertrag des Finnen läuft mit Saisonende aus. Aber auch Ferrari ist immer wieder ein Thema. Denn Sebastian Vettel soll Abwanderungsgedanken hegen.

Vettel zu Red Bull?

Der Deutsche kommt bei Ferrari durch die starken Leistungen seines 21-jährigen Teamkollegen Charles Leclerc immer mehr unter Druck. Im Fahrerlager gibt es schon länger Gerüchte, dass Vettel bei der Scuderia die bedingungslose Rückendeckung vermisst.

Deshalb wurde beobachtet, dass der Deutsche immer wieder bei Red Bull zu Gast ist. Auch in Spielberg, wo er seine Donnerstag-Mittagspause mit alten Bekannten in der Energy Station verbrachte. Sein Vater Norbert ist noch viel öfter bei Red Bull zu Gast. Das Problem: Vettels Vertrag bei Ferrari läuft noch bis zum Ende der kommenden Saison. Und der Vierfach-Weltmeister hat keine Ausstiegsklausel.

Horner schwärmt vom Deutschen

Trotzdem sucht Red Bull fieberhaft nach einem Ersatz für Perre Gasly. Der Franzose konnte nie überzeugen. Das sieht auch Teamchef Christian Horner so, schwärmte bei Servus TV von der Zusammenarbeit mit Vettel. "Wir haben schöne Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Er ist Teil der Geschichte unseres Rennstalls. Natürlich haben wir eine besondere Beziehung zu ihm. Er ist ein Freund des Teams und hat sich sehr über das Ergebnis am Red Bull Ring gefreut."

Da scheint eine "alte Liebe" wieder aufzuflammen.

